Colpo in attacco per la SPAL, che si assicura l'esperto Luca Siligardi, reduce dalla stagione con la Feralpisalò, con la quale ha conquistato la prima storica promozione del club gardesano. Il classe '88 - con all'attivo trenta presenze e sette reti nell’ultimo campionato di Serie C - ha sottoscritto con il sodalizio estense un contratto annuale, che scadrà quindi il prossimo 30 giugno.

Ecco la nota:

"SPAL comunica di aver tesserato l’attaccante Luca Siligardi con un contratto fino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Siligardi esordisce in Serie B con il Bari nella stagione 2008/2009, prima di giocare anche tra le fila di Piacenza e Triestina sempre in cadetteria.

Nell’estate del 2010 fa il suo debutto in Serie A con la maglia del Bologna, mentre nella stagione seguente passa al Livorno dove milita per quattro stagioni collezionando 104 presenze e 33 reti con la maglia amaranto.

Nel 2015 passa all’Hellas Verona con cui raccoglie 62 apparizioni e 7 gol in due anni prima di trasferirsi al Parma dove conquista la promozione in Serie A, disputando successivamente altre due stagioni in massima serie.

Dopo le esperienze con Crotone e Reggiana, nel gennaio del 2022 veste la maglia della Feralpisalò, risultando uno dei protagonisti della storica promozione in Serie B dei gardesani con un bottino personale di 30 presenze e 7 reti nell’ultimo campionato di Serie C.

Benvenuto in biancazzurro Luca!".