UFFICIALE: Taranto, dopo un anno saluta Provenzano: ha risolto il contratto

Taranto, dopo un anno saluta Provenzano: ha risolto il contratto

Serie C

Oggi alle 14:34

"La società Taranto Football Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Alessandro Provenzano, in uno spirito di grande collaborazione tra le parti e con grande disponibilità del calciatore. Il club desidera ringraziare Alessandro per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata con la maglia rossoblù e gli augura le migliori fortune per il proseguo della propria carriera professionale".

Con questa nota il club pugliese saluta il centrocampista classe '91. Provenzano era arrivato nella scorsa stagione e ha collezionato 18 presenze, con un assist, nello scorso torneo di Serie C. Ora potrà accasarsi altrove a parametro zero.