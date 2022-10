ufficiale Triestina, esonerato Bonatti. Panchina affidata al tecnico della Primavera Gentilini

Serie C

lunedì 10 ottobre 2022, 10:25

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. All’allenatore i più sinceri ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro nel club. La squadra sarà affidata, temporaneamente, al mister della primavera alabardata Augusto Gentilini in attesa della nomina del nuovo allenatore.