UFFICIALE: Vis Pesaro, rinnovo fino al 2024 per Gucci

La Vis Pesaro 1898, in data odierna, comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del rapporto contrattuale con il calciatore Niccolò Gucci, che lo vedrà protagonista in biancorosso fino al 30 Giugno 2024. L’attaccante arrivato nelle fila della Vis Pesaro a Gennaio 2021, ha collezionato 18 presenze con 5 gol.