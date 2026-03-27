Ufficiale Union Brescia, si è concluso consensualmente il rapporto con Elia Legati

Union Brescia comunica che, in data odierna, si è concluso consensualmente il rapporto professionale con il Responsabile del Settore Giovanile, Elia Legati.

Durante il suo incarico, Legati ha sempre svolto il proprio lavoro con serietà, competenza, empatia e spirito di appartenenza, contribuendo al percorso di crescita del Club.

La Società lo ringrazia per l’impegno e la professionalità e gli augura il meglio per il futuro, sia a livello professionale che personale.