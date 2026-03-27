Ufficiale
Union Brescia, si è concluso consensualmente il rapporto con Elia Legati
TUTTO mercato WEB
Union Brescia comunica che, in data odierna, si è concluso consensualmente il rapporto professionale con il Responsabile del Settore Giovanile, Elia Legati.
Durante il suo incarico, Legati ha sempre svolto il proprio lavoro con serietà, competenza, empatia e spirito di appartenenza, contribuendo al percorso di crescita del Club.
La Società lo ringrazia per l’impegno e la professionalità e gli augura il meglio per il futuro, sia a livello professionale che personale.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile