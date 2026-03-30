Verre dopo Perugia-Vis Pesaro: "Futuro? Salviamoci e poi ci pensiamo. È ancora presto"

Valerio Verre si gode la vittoria del Perugia sulla Vis Pesaro e manda segnali sul proprio futuro in biancorosso. Il centrocampista, ai microfoni di Umbria TV, come riportato da CalcioGrifo, ha commentato la prestazione personale e collettiva, toccando anche il tema del proprio domani.

La partita

Una prova convincente per Verre, che si è messo in mostra nella mediana grifone: "Sono contento per come è finita la partita, oggi mi sono divertito in mezzo al campo perché abbiamo creato tanto. Dispiace non aver sfruttato tutte le occasioni ma la squadra è stata tosta e il gol è stato un premio meritato".

Salvezza e dedica a Manzari

Sul traguardo della permanenza in categoria, il centrocampista invita alla prudenza: "Manca la matematica. Ancora ci sono diverse partite e le dobbiamo affrontare col piglio giusto".

Il futuro è presto

Il tema contrattuale resta aperto, ma Verre preferisce non sbilanciarsi: "Venivo da quasi un anno fermo. Salviamoci e poi ci pensiamo. Per parlare di futuro è ancora presto. Vivo il momento, mi godo questa partita qua, perché io vivo di assist, di divertimento in mezzo al campo. Questa prestazione mi fa bene dopo tanti mesi difficili. Adesso me la godo!".