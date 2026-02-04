Verre, Ladinetti e Polizzi in coro: "Questo Perugia può salvarsi, valiamo più della classifica"

Giornata di presentazione in casa Perugia, con i tre ultimi acquisti del mercato che son stati presentati alla piazza. A fare gli "onori di casa", il Direttore Sportivo Riccardo Gaucci "Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo mese di mercato, il nostro scouting Albero Marino, la nostra segretaria Eleonora Massetti, Hernan Garcia e gli altri. Ringrazio poi Valerio Verre, ci siamo accordati domenica notte, è li che è arrivato il suo ok definitivo, e so benissimo che aveva altre opportunità ma ha scelto noi: è un grandissimo onore. Ringrazio anche Polizzi, e colgo l'occasione per dire che con Ladinetti siamo davvero arrivati sul filo del rasoio, depositando il suo contratto alle 19.50 grazie scaltrezza del suo agente: addirittura il ragazzo era stato messo fuori rosa perché aveva scelto noi. Dai ragazzi, salviamo il Perugia con tutte le nostre forze".

Spazio quindi alle parole di Valerio Verre: "È stata una stagione non partita bene, ero fuori rosa a Palermo ma del passato non voglio parlare. Sono molto felice di essere tornato qui, ho sentito spesso il Ds in questo ultimo mese, e sono carico, oltre a essere allenato: sono pronto, vorrei scendere in campo già oggi. Perché ho scelto Perugia? È una piazza che mi ha dato tanto quando ero ragazzo, e mi ha dato la possibilità, sette anni fa, di centrare la A: son sempre grato al Perugia, la posizione di classifica è solo una spinta in più per dare un aiuto a uno spogliatoio sano, composto da bravi ragazzi. Sono carico, ed è una scelta che rifarei mille volte, anche se questa è la mia prima esperienza in Serie C. Ma non mi interessa la categoria, e ora non è importante nemmeno il mio contratto: penso a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà".

Ecco poi Riccardo Ladinetti: "Io nasco come un play, anche se negli ultimi anni ho giocato spesso in un centrocampo a due, ma di sicuro posso aggiungere qualità a una squadra che ne ha già tantissima; la classifica non corrisponde al vero, lo dimostreremo. L'interesse del Perugia si è concretizzato già il 5 gennaio, e io ho subito accettato la proposta, anche se erano arrivate offerte di club con migliore classifica: appena ho sentito il nome del Grifo, però, non ho avuto dubbi. Ora ci attendono 13 gare, che son 13 finali, e il primo obiettivo rimane la salvezza: una volta raggiunta, vedremo quello che potremmo fare".

Chiude poi Matteo Polizzi: "Per me è bellissimo tornare a Perugia, son sempre stato qua, son cresciuto qua. Certo, la classifica non è delle migliori, ma per me possiamo fare bene e risalire il prima possibile: io darà il massimo, voglio aiutare la squadra e la società che mi ha anche dato l'opportunità di tornare. Intanto salviamoci, poi, come detto da Riccardo (Ladinetti, ndr), eventualmente guarderemo oltre".