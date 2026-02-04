Verre: "Ora penso solo a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà"

Nel corso della giornata odierna, come già anticipato, in casa Perugia son stati presentati i tre nuovi volti arrivati l'ultimo giorno di mercato (lunedì 2 febbraio), che rispondono ai nomi di Riccardo Ladinetti, Matteo Polizzi e Valerio Verre, giunto alla sua terza avventura con la maglia del Grifo.

Una scelta, che ha spiegato lo steso giocatore: "È stata una stagione non partita bene, ero fuori rosa a Palermo ma del passato non voglio parlare. Sono molto felice di essere tornato qui, ho sentito spesso il Ds in questo ultimo mese, e sono carico, oltre a essere allenato: sono pronto, vorrei scendere in campo già oggi. Perché ho scelto Perugia? È una piazza che mi ha dato tanto quando ero ragazzo, e mi ha dato la possibilità, sette anni fa, di centrare la A: son sempre grato al Perugia, la posizione di classifica è solo una spinta in più per dare un aiuto a uno spogliatoio sano, composto da bravi ragazzi".

Ha quindi ribadito l'entusiasmo: "Sono carico, ed è una scelta che rifarei mille volte, anche se questa è la mia prima esperienza in Serie C. Ma non mi interessa la categoria, e ora non è importante nemmeno il mio contratto: penso a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà".