Viali nuovo tecnico del Catania. Grella: "A fine stagione valuteremo l'operato del mister"

Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, ha preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico William Viali: "Sono qui a nome del presidente Pelligra e del consiglio per presentare il nostro nuovo mister, a cui do il benvenuto. Prima però ci tengo a ringraziare Toscano e il suo staff per il lavoro svolto in quasi un anno e mezzo: è stato un grande lavoro, abbiamo passato anche momenti complicati e lo ringrazio con il cuore per il suo impegno".

Il dirigente ha spiegato come oggi si apra una nuova fase, chiedendo al nuovo allenatore di valorizzare al massimo la rosa: "Crediamo fortemente in questo gruppo e che possa rendere di più. Lo abbiamo scelto anche per la necessità di sbloccare alcune situazioni sul piano del gioco, perché siamo convinti dei valori tecnici della squadra".

Soffermandosi sul cambio in panchina, Grella ha sottolineato che "a fine stagione valuteremo l’operato del mister, ma questo vale per tutti, anche per me", evidenziando come il club sia concentrato sull’obiettivo promozione. Ha poi ammesso che la decisione è stata difficile anche sul piano umano, visto il rapporto stretto con Toscano, ma necessaria perché, secondo la società, la squadra non stava rendendo per il proprio potenziale.

Sulla scelta di Viali ha aggiunto: "Gli abbiamo lasciato libertà di scegliere il modulo per esaltare la rosa. Pensiamo che questa squadra possa giocare con più sistemi e con un’idea propositiva, perché un club di questo spessore deve fare un calcio aggressivo".

Infine, uno sguardo al futuro e ai playoff: "Oggi è il momento di ricreare entusiasmo perché credo che possiamo vincerli. Sarà difficilissimo, ma abbiamo tutto per farlo. La scelta è ricaduta su Viali per la sua flessibilità tattica e la capacità di entrare in empatia con i calciatori. Ho visto in lui fame e voglia di vincere: per lui è una grande occasione in una piazza importante, con una società forte alle spalle". Lo riporta TuttoC.com