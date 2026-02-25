Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Grella: "Benevento o Salernitana? Siamo il Catania, non abbiamo paura di nessuno"TUTTO mercato WEB
© foto di Filippo Galtieri
Oggi alle 15:46Serie C
Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella, è intervenuto a margine della presentazione della nuova partnership con Aeroitalia, soffermandosi sul momento che sta vivendo il club rossazzurro e sul valore simbolico e strategico di Torre del Grifo.

“Per noi riacquisire Torre del Grifo è stato un evento storico. Non è stato un passaggio banale né scontato. Voglio ringraziare il presidente Pelligra e la sua famiglia per l’ennesimo grande sforzo e investimento fatto per il Catania. Mentre noi sogniamo, il presidente è sempre presente, anche con il portafoglio”, ha dichiarato Grella.

Sull’andamento della stagione, il vicepresidente ha preferito mantenere un profilo equilibrato: “Non so se questo sia il miglior momento dell’era Pelligra a Catania. Di certo abbiamo lavorato affinché l’investimento avesse un senso e una prospettiva. Le trasferte di Salerno e Benevento? Noi siamo il Catania, la storia del club parla da sola. La sofferenza fa parte del nostro DNA, ma personalmente non la sento. Ho grande fiducia nello staff e nei calciatori: andremo su ogni campo a testa alta, senza paura di nessuno”.

Ampio spazio anche al tema Torre del Grifo: “Il presidente è sempre vigile sull’impianto e sta lavorando per renderlo il più funzionale possibile. Con tutti gli sforzi che sta facendo, è giusto che i suoi viaggi a Catania siano anche piacevoli. Abbiamo chiesto più volte alla curatela l’accesso alla struttura, anche dopo aver versato le somme dovute. Giovedì scorso, mentre firmavo il rogito, mi tremavano le mani per l’emozione. Pelligra domenica sarà a Salerno e lo ringrazierò ancora per quanto fatto. Se abbiamo perso tempo? Noi l’accesso lo abbiamo chiesto e in alcune occasioni ci è stato concesso. Le squadre avranno la priorità nell’utilizzo del centro, anche se non posso ancora indicare tempistiche precise. Di certo saremo pressanti: siamo un club che vuole fare calcio e il presidente desidera far sentire la propria vicinanza alla squadra in un momento delicato”.

Infine, uno sguardo ai prossimi impegni: “Le trasferte contro Salernitana e Benevento sono fondamentali, ma ci sono ancora 24 punti a disposizione. Non molleremo finché l’aritmetica non ci condannerà. Forte? Lo stiamo valutando in vista di Salerno, insieme a tutti i professionisti che fanno parte del nostro staff”. Lo riporta Sky.

