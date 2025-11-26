Catania, Grella: "Grande dispiacere per l'infortunio di Cicerelli. Uniti ce la faremo"

Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Catania tramite i canali ufficiali del club etneo:

"Nostro grande dispiacere per l'infortunio per Cicerelli. Prendo spunto per ricordare a tutti che abbiamo fatto un grande lavoro in estate per costruire un gruppo forte, che anche nei momenti di difficoltà sa come come lavorare insieme per portare questo club sempre più in alto. Ci saranno sempre momenti di difficoltà, ma vista la reazione del nostro pubblico, tutti noi sentiamo la responsabilità e insieme saremo sempre più vincenti".

Di seguito il report medico su Emmanuele Cicerelli reso noto nel pomeriggio di ieri: Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli, costretto dalle conseguenze di un duro intervento falloso a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell'infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l'indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l'avvio del percorso di riabilitazione.