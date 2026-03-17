Vicenza in B, primo colpo di mercato: riscattato Nicola Rauti dal Torino
Promozione e primo effetto domino. Il Vicenza, dopo la matematica certezza del ritorno in Serie B, attiva immediatamente la prima clausola contrattuale: stando a quanto riportato da Tutto.Com scatta il riscatto di Nicola Rauti. Il successo contro l'Inter U23 al "Menti" non significa soltanto la riconquista della cadetteria, ma anche l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante, grazie alla clausola inserita nell'accordo stipulato con il Torino.
Un passaggio atteso e ora ufficializzato. Rauti, già elemento di spicco nel sistema di gioco di Fabio Gallo, continua dunque il proprio cammino in biancorosso dopo il prestito della stagione 2024/2025 e la successiva conferma decisa in estate, quando aveva optato per restare in Serie C per garantire continuità al progetto tecnico.
I numeri supportano la scelta: 9 reti in stagione, secondo marcatore del gruppo alle spalle di Stuckler (11). Un apporto in linea con la sua prima esperienza vicentina, che consolida la decisione della società. Adesso, con la Serie B in tasca, si apre un nuovo capitolo da costruire insieme.