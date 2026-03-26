Vicenza, Zamuner: "Doppio salto? Non illudiamo la gente". E poi scherza sul riscatto di Rauti

Nel corso della cena del club «Forza Lane 1902», ha parlato il direttore sportivo del Vicenza Giorgio Zamuner soffermandosi sul riscatto dell’attaccante Nicola Rauti dal Torino. Un riscatto scattato dopo la promozione e che permetterà al classe 2000 di vestire ancora la maglia biancorossa anche in Serie B: “In realtà il riscatto era in base al numero dei tiri in porta, qualcuno l’ha sbagliato, ma l’abbiamo riscattato lo stesso. - ha scherzato il dirigente come riporta il Corriere del Veneto - A parte le battute, il riscatto è stato messo perché volevamo avere Rauti, che credo sia un giocatore di prospettiva e quindi per fortuna che il Vicenza ha vinto”.

Zamuner racconta poi un retroscena e la scommessa fatta con il calciatore a inizio stagione: “Con lui avevo una scommessa, doveva pagarmi una cena se arrivava a 15 gol, credo che toccherà a me pagare (Rauti a 9 reti, ndr), ma non è ancora finita, mancano cinque partite, adesso gli faccio tirare rigori e punizioni così ci arriva”.

Il direttore sportivo biancorosso guarda poi al futuro e al prossimo campionato di Serie B: “Credo che si possa ipotizzare un’altra bella stagione perché il gruppo è sano e forte e c’è una simbiosi unica con la città e la tifoseria. Parlare di doppio salto però in questo momento sarebbe illudere la gente, il Vicenza la prossima stagione deve consolidare la categoria. - conclude Zamuner - Ha la fortuna di avere una proprietà veramente importante, solida, seria che ha voglia di investire quindi dobbiamo alimentare la loro voglia e al tempo stesso l’entusiasmo della tifoseria”.