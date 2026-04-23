Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"

“Non avevo mai avuto l’occasione di avere continuità in una squadra e penso che sia una cosa molto importante. Avevo la speranza di consolidarmi in una società che credesse in me e ora per il Vicenza provo gratitudine e voglio ripagare la fiducia che mi ha sempre dato”. L’attaccante Nicola Rauti parla così nel corso della trasmissione ‘È solo calcio’ del Giornale di Vicenza della voglia di continuare in maglia biancorossa: “Tutti vorrebbero giocare di più, ma quest’anno mister Gallo ha fatto credere a ognuno di noi di essere importante e così si impara ad accettare le scelte”.

Rauti parla poi dei festeggiamenti per la promozione in Serie B: “I più esperti ci dicono che vanno vissuti a pieno perchè non sempre si ha questa fortuna. La festa dimostra ciò che abbiamo fatto e anche dove, vincere così ci porta a festeggiare tra di noi, stiamo sempre insieme, è qualcosa di inimmaginabile. - prosegue l’attaccante come riporta Trivenetogoal.it - Sapevamo che a Vicenza non si festeggiava da molti anni ma sarei falso nel dire che mi aspettavo tutto questo.

Spazio poi al futuro e alla Serie B: “L’entusiasmo e la voglia di mettermi in mostra ci sono, mi sento più pronto di quando la affrontai anni fa e voglio dimostrarlo. Si tratta di un campionato più difficile, ma possiamo affrontarlo al meglio. - prosegue il classe 2000 – Stuckler? Siamo molto amici e mi ha insegnato moltissimo. Spero che resti con noi, ma so che non dipende solo da lui. Ma secondo me vorrebbe restare”.