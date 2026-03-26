Vicenza, Rauti: "Promozione liberatoria. Fra tre anni mi vedo in Serie A con questa maglia"

“Penso sempre a chi era qui anche alla finale dei playoff e a quanto abbiano sofferto, molti ex compagni se lo sarebbero meritato. L’anno scorso ho vissuto una stagione che, per come è finita, mi ha lasciato molto ferito e questa promozione ha liberato tutta quella sofferenza”. L’attaccante del Vicenza Nicola Rauti ha parlato così ai microfoni di Trivenetogoal.it della promozione in Serie B conquistata in questa stagione che ripaga dell’amarezza vissuta nella passata stagione: “Per me oggi essere un giocatore del Vicenza è molto importante visto che venivo da anni in cui c’era incertezza ogni estate. Adesso ho trovato stabilità, ambizione e voglio restare qui e migliorare ancora. Il mio obiettivo è continuare a crescere e farlo anche in Serie B.”

Rauti parla poi di quanto ha pesato la presenza di Fabio Gallo in panchina: “Ha dato tanto a tutti noi, la sua mentalità ha influenzato tutta la squadra perché è una mentalità martellante. Anche adesso che il campionato è vinto non ci permette di fermarci. Vogliamo continuare a fare bene e a stupire. - prosegue ancora il classe 2000 – Qui ho trovato ambizione e una piazza che ci spinge con tanto affetto oltre a una società organizzata che non ci fa mancare nulla. Credo che chi ha fatto bene in Serie C possa ripetersi anche in Serie B come dimostrano Juve Stabia, Catanzaro e SudTirol”.

Infine uno sguardo sul futuro: “Dove mi vedo fra tre anni? Speriamo in Serie A con il Vicenza”.