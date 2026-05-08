Ufficiale Vicenza, ora c'è anche la firma: Gallo sarà l'allenatore fino al 2028. Il comunicato

La notizia era nell'aria ormai da qualche settimana, da dopo che il Vicenza aveva conquistato con anticipo la promozione in Serie B al termine di una cavalcata trionfale, ma ancora la firma sui contratti non era arrivata. Nella giornata di oggi è giunta anche questa con il tecnico Fabio Gallo che si è legato per altre due stagioni alla società biancorossa e dunque sarà l'allenatore dei berici anche in cadetteria. Questa la nota del club:

"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di mister Fabio Gallo fino al 30 giugno 2028.

Protagonista di una bellissima annata culminata con la promozione in Serie B del club con sei giornate di anticipo, mister Gallo nel corso dell’ultima stagione ha collezionato in campionato 36 panchine ottenendo 25 vittorie, 8 pareggi e sole 3 sconfitte.

Da parte di tutto il club i più sentiti auguri a mister Fabio Gallo e al suo staff per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso, certi di raggiungere insieme numerosi traguardi e soddisfazioni sportive".

Questa volta dunque vince la continuità a differenza di quanto accaduto un anno fa quando Gallo dopo aver conquistato la promozione con la Virtus Entella decise di restare in Serie C per sposare il progetto della famiglia Rosso.