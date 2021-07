Vicenza, rinforzo d'esperienza in difesa: può arrivare lo svincolato Terzi

Rinforzo a parametro zero per la difesa del Vicenza. Secondo quanto riportato da Cittadellospezia.com, il Vicenza avrebbe messo nel mirino Claudio Terzi, ex capitano della Aquile, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno.