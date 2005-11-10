Ufficiale Vis Pesaro, è addio con mister Stellone. Risolto consensualmente il contratto

L'allenatore lascia dopo due stagioni nonostante un accordo in scadenza nel 2030.

Dopo oltre due stagioni, dal marzo 2024 a oggi, l'avventura di Roberto Stellone sulla panchina della Vis Pesaro si interrompe nonostante un contratto in scadenza nel 203. Lo comunica lo stesso club biancorosso con una nota ufficiale che riportiamo di seguito:

"La Vis Pesaro 1898 e Roberto Stellone hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore alla panchina biancorossa. Tutto il Club desidera ringraziare Roberto Stellone per lo straordinario lavoro compiuto in questi due anni pesaresi. Dopo la salvezza conquistata all’ultimo respiro nel 2024, abbiamo vissuto due stagioni di successo culminate con la doppia qualificazione ai playoff, contribuendo a firmare il punto più alto della storia della Vis Pesaro.

La professionalità, la dedizione e il lavoro svolto con grande passione hanno permesso il raggiungimento di risultati e record che resteranno nella memoria del Club e della città. A Roberto Stellone vanno la gratitudine e l’affetto di tutta la famiglia Vis Pesaro, con l’augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro".

Quale sarà il suo futuro?

Nelle ultime settimane le voci di un addio alla Vis si erano fatte più insistenti così come quelle di club importanti come Pescara e Catania che lo vorrebbero nella prossima stagione sulle proprie panchine per puntare alla promozione. Si attendono dunque novità su questo fronte visto che da oggi Stellone è un tecnico senza panchina.