Ufficiale Vis Pesaro, due giovani dalla Serie A: arrivano Primassi e Bočs dal Pisa in prestito

Due rinforzi in arrivo per la Vis Pesaro per il prossimo campionato di Serie C: si tratta del difensore centrale 19enne Andrea Primasso e dell'attaccante Robert Bocs che lasciano il Pisa e la Serie A per farsi le ossa nella stagione 2025/26 con la medesima formula, quella del prestito secco.

Il Pisa ha salutato i due ragazzi così: "Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo i calciatori Andrea Primasso (2005) e Robert Bocs (2006) alla Società Vis Pesaro 1898. Ad Andrea e Robert rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale".

Questo il comunicato della Vis Pesaro ad annunciare Primasso: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Primasso. Primasso, difensore classe 2005, si distingue per grinta e temperamento. Grazie a solidità in marcatura e abilità nei duelli aerei, è capace di garantire alla squadra copertura e ordine tattico. Affrontato il percorso giovanile tra Terni (Campitello) e Roma (Tirreno), nel 2023 Andrea si trasferisce al Real Monterotondo in Serie D. Dopo una stagione da protagonista passa a titolo definitivo al Pisa, che con il successivo prestito al Sestri Levante gli permette di affrontare il suo primo campionato in Serie C. Con il club ligure fa un’esperienza formativa che lo porta ad accumulare 26 presenze, di cui 19 da titolare, e tanta consapevolezza. Andrea si è già unito al gruppo in ritiro ed è pronto per la nuova avventura in biancorosso. Benvenuto, Andrea!".

Su Robert Bocs invece si legge: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberts Bočs.

Classe 2006 e di nazionalità lettone, Bočs si presta con adattabilità tattica a diverse situazioni prediligendo il gioco sulle fasce. L’attaccante è in grado di fornire supporto alla squadra in entrambe le fasi con affidabilità. Prima di arrivare in Italia nel 2022, Roberts affronta all’AFA Olaine un percorso formativo nei campionati giovanili nazionali. Con il Pisa Under 17 e Primavera si mette in mostra con buone prestazioni, tanto da guadagnarsi sin da subito chiamate importanti in Nazionale Under 17 – dove segna 8 reti in sole 9 presenze tra amichevoli e qualificazioni agli Europei – e in Under 19 (2 reti e 1 assist in 14 presenze). Ora Bočs arriva alla Vis Pesaro per continuare il suo percorso di crescita e competere per la prima volta tra i professionisti.

Benvenuto, Roberts!".