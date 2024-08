Ufficiale Sestri Levante, innesto di prospettiva in difesa: ecco Primasso dal Pisa

Il giovane difensore Primasso scende di categoria, salutando temporaneamente il Pisa, per andare a giocare con continuità in Serie C. Questo il comunicato del club ligure che ha annunciato l'arrivo del classe 2005: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver trovato l’accordo con il Pisa per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore centrale Andrea Primasso.

Il neo corsaro, leva 2005, nella passata stagione era in forza al Real Monterotondo (31 presenze e 1 gol) nel girone F di Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Tirreno Sansa, dove è arrivato a giocare in prima squadra, Primasso nella passata stagione ha indossato anche la maglia della Rappresentativa".