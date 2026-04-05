Vis Pesaro, Tonucci: "A un passo dall’impresa, ma usciamo a testa alta"

Grande amarezza in casa Vis Pesaro dopo la beffarda sconfitta sul campo dell’Ascoli, maturata nei minuti di recupero. I marchigiani, avanti fino al 90’, sono stati ribaltati nel finale, vedendo sfumare una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme in ottica playoff. A commentare la gara è stato Denis Tonucci, che non ha nascosto il rammarico per l’occasione persa: “Fino al novantesimo avevamo assaporato la vittoria e sarebbe stato un grande risultato, ci avrebbe permesso di salire al sesto posto. Faccio i complimenti all’Ascoli, è una squadra forte, ma noi abbiamo messo in campo uno spirito di sacrificio unico”.

Una prestazione solida, soprattutto dal punto di vista difensivo, che però non è bastata per portare a casa punti: “Abbiamo affrontato la partita in maniera incredibile sul piano dell’organizzazione, difendendo gli assedi e ripartendo. Ci prendiamo il buono e andiamo avanti a testa alta”.

Per la Vis Pesaro si tratta del secondo ko consecutivo, ma la prova offerta al “Del Duca” lascia segnali incoraggianti: “Col Perugia non si era vista la vera Vis Pesaro, oggi invece abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister. Purtroppo sono arrivate due grandi giocate che hanno ribaltato la partita”.

Infine, Tonucci ha spiegato anche l’andamento tattico della gara: “Avevamo preparato la partita per andarli a prendere alti, ma poi siamo stati costretti ad abbassarci perché arrivavano con qualità. Ci siamo difesi bene, con grande organizzazione”.