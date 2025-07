Ufficiale Vis Pesaro, Denis Tonucci rinnova: nuovo accordo fino al 30 giugno 2026

La Vis Pesaro 1898 è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Denis Tonucci fino al 30 giugno 2026.

Non si tratta solo di un rinnovo sportivo: è la conferma di un legame profondo e autentico. Perché Denis non è solo un giocatore esperto, un leader in campo e fuori. E figlio di questa città, è uno di noi, e dopo tanto girovagare a gennaio 2023 è finalmente tornato a casa. Denis incarna alla perfezione i valori della Vis Pesaro: appartenenza, sacrificio, rispetto e amore per la maglia. Il suo esempio è un faro per i più giovani, la sua presenza uno stimolo per tutto l’ambiente.

Proseguiamo, uniti, questo cammino mirando ad altre soddisfazioni ed emozioni. Nella nostra città, tra la nostra gente, per scrivere insieme un altro capitolo a tinte biancorosse.