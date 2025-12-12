Vis Pesaro, Tonucci sul futuro: "Mi piacerebbe rimanere in questo club. In campo o fuori"

Protagonista della prima puntata di 'Inside The Club', podcast ufficiale della Vis Pesaro, Denis Tonucci, difensore della formazione di Roberto Stellone.

Questo il suo pensiero sul futuro che lo attende: “Mi piacerebbe rimanere in questo mondo. Vediamo in che veste, se ancora con gli scarpini o con la giacca, anche se sono più un tipo da scarpini. Mi piacerebbe rimanere legato a questa grande famiglia che è la Vis Pesaro, in questi ultimi due anni si è creata una magia con una società stabile, forte che ci tratta come giocatori di alto livello. Avendo io girato tanto capisci che non è una cosa da poco, averla trovata a casa è una cosa bellissima.

In 20 anni di professionismo ho trovato un centro sportivo così bello solo altre due volte, in categorie differenti dalla C per giunta. Dobbiamo ringraziare la società perchè se lo merita, ce lo meritiamo noi giocatori e anche la città“.