Volpe avverte il Latina: "Entusiasmo sì, ma servono concentrazione e umiltà a Monopoli"

Alla vigilia della trasferta di Monopoli, il tecnico Gennaro Volpe ha analizzato il momento del suo Latina e le insidie della sfida, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale dopo l’impegno ravvicinato.

"Giocare subito un'altra partita ha sicuramente due facce: da un lato c'è poco tempo per recuperare, ma dall'altro l'entusiasmo per il traguardo raggiunto è ancora vivo e questo può darci una spinta importante. Sta a noi essere bravi a trasformare le energie emotive in concentrazione e non in distrazione". Un equilibrio delicato, quello che il tecnico chiede ai suoi, consapevole che la recente semifinale abbia richiesto un grande dispendio di energie: "La semifinale è stata dispendiosa, come era normale che fosse. C'è qualche situazione da valutare ed è probabile che qualche cambiamento ci sarà".

Volpe non nasconde le difficoltà che attendono i nerazzurri sul campo del Monopoli, avversario che stima molto sotto diversi aspetti: "Mi aspetto un avversario organizzato, intenso e con importanti valori tecnici. Sarà una partita complicata, come tutte a questo punto della stagione".

L’allenatore sottolinea come, in questo momento del campionato, ogni dettaglio possa fare la differenza e invita la squadra ad affrontare l’impegno con lo spirito giusto: "Dovremo essere molto attenti, umili e pronti a lottare su ogni pallone".