Ufficiale Cjarlins Muzane, l'ex Juve NG Zironelli confermato in panchina per il prossimo anno

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il "Cjarlins Muzane è lieta di ufficializzare la conferma di Mauro Zironelli alla guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione 2025/26. Sarà ancora affiancato da Filippo Maniero, anch’egli confermato nello staff tecnico della squadra.

Mauro Zironelli rappresenta la scelta più ovvia e naturale da cui ripartire per affrontare la stagione 2025/26, alla luce del pregevole lavoro svolto al suo primo campionato alla guida del Cjarlins Muzane, delle sue qualità tecniche e umane, oltre alla capacità di motivare e dare entusiasmo all’ambiente".

Hanno poi fatto seguito le parole del mister: "Ringrazio il presidente per la fiducia accordata, ha capito che poteva essere una stagione difficile, ma compattandoci abbiamo superato tanti ostacoli. Mi fa piacere il nostro lavoro sia stato riconosciuto e possiamo ripartire programmando le cose. La progettualità della società, a partire dalle strutture, è stata una decisa spinta per continuare insieme. Siamo consapevoli di quale sia il desiderio sportivo del presidente e rimaniamo per questo. Continuare con Pippo Maniero, punto di riferimento per lo spogliatoio, al mio fianco è sinonimo di voler sviluppare il lavoro fatto in questa stagione e cercare di migliorarlo: partiamo da una grande base e dobbiamo trasformarla in vantaggio per il nostro percorso. Ringrazio il presidente, ma anche Denis Fiorin: ci conosciamo da tanto tempo, sa le mie idee cercando di esaudirle portandomi giocatori funzionali".