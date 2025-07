Ufficiale Il Treviso piazza il colpo di spessore a centrocampo. Arriva lo svincolato Gucher

Lo avevamo anticipato ieri, e ora arriva l'ufficialità del tutto: archiviata l'esperienza alla Lucchese, Robert Gucher scende in Serie D e sposa il progetto dell'ambizioso Treviso.

Di seguito il comunicato del club:

"Il Treviso FBC è orgoglioso di annunciare l’ingaggio del centrocampista centrale austriaco Robert Gucher, classe 1991, che approda in biancoceleste da svincolato (dopo l’ultima stagione passata alla Lucchese in Serie C) portando con sé una straordinaria esperienza calcistica tra Serie A, B, C e Bundesliga austriaca, oltre ad una solida esperienza con le nazionali giovanili dell’Austria.

IL PROFILO

Nato a Graz (capoluogo della Stiria, Austria), l’ormai italiano di adozione Gucher è un mediano di piede destro duttile, intelligente tatticamente e dotato di personalità, visione di gioco e capacità di guidare il reparto con autorevolezza. Cresce calcisticamente nel TuS Paldau e nel LAZ Weiz, poi nel 2005 approda al Grazer AK. Tre anni più tardi arriva in Italia acquistato dal Frosinone con cui esordisce giovanissimo in Serie B. Passa quindi al Genoa, dove vince il Campionato Primavera, per poi tornare nuovamente in Ciociaria e andare in prestito in patria al Kapfenberger SV in Bundesliga austriaca. Successivamente, è tra i protagonisti della storica promozione del Frosinone in Serie A nel 2015 e, per questo, viene insignito della Cittadinanza Onoraria insieme al resto della squadra. Nel gennaio 2017 si trasferisce al Vicenza, poi sposa il progetto del Pisa, club con cui ottiene la promozione in Serie B e di cui diventa capitano e punto di riferimento assoluto in campo e fuori, oltre che lo straniero con più presenza in campionato nella storia pisana superando il danese Klaus Berggreen. Segue il passaggio al Pordenone e infine alla Lucchese – con cui nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze e 2 assist in campionato e 2 partite nei Playout – dove ha giocato con un altro nuovo innesto biancoceleste come l’attaccante Francesco Fedato.

Nel complessivo in carriera Gucher vanta: 24 partite in Serie A e 22 in Coppa Italia con 1 gol e 1 assist, 169 gare in Serie B con 10 reti e 25 assist, 178 partite in Serie C con 13 gol e 13 assist. Vanta inoltre 14 presenze nei Playoff di Serie C con 2 gol e 2 assist, 10 presenze e 2 reti in Coppa Serie C e2 apparizioni al Torneo di Viareggio, oltre a 21 presenze nella Bundesliga austriaca con 1 gol e 1 assist. Inoltre, a livello internazionale Gucher ha vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili austriache, dall’Under-16 all’Under-20. In particolare, con l’Under-19 ha preso anche parte alle qualificazioni per l’Europeo di categoria in Ucraina nel 2009, mentre nel 2011 ha disputato 3 partite nel Mondiale Under-20 in Colombia. Infine, il 3 novembre 2015 è arrivata pure la convocazione in Nazionale maggiore per l’amichevole contro la Svizzera.

Con l’arrivo di Robert Gucher, alla sua prima esperienza in Serie D, il Treviso FBC accoglie quindi un giocatore di grande spessore e carisma, pronto a mettersi al servizio della squadra e a lasciare il segno anche in maglia biancoceleste".