Ufficiale Gelbison... un anno dopo. Galderisi torna sulla panchina della squadra rossoblù

Era il 3 aprile 2023, e mister Giuseppe 'Nanu' Galderisi approdava sulla panchina della Gelbison, al tempo al 16esimo posto della classifica del Girone C di Serie C; stagione disgraziata, che termina con tre sconfitte e un 18esimo posto che vale i playout, poi vinti dall'ACR Messina in virtù del miglior piazzamento in classifica. Per i campani è quindi Serie D, categoria che li vede nuovamente ai nastri di partenza: con il ritorno di Galderisi in panchina.

È infatti lui il nuovo tecnico della formazione rossoblù, come annunciato dalla stessa: "

"Grande ritorno sulla panchina della Gelbison: Giuseppe Galderisi alla guida della prima squadra

La Gelbison è lieta di annunciare che Giuseppe Galderisi è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra, con un contratto biennale.

Mister Galderisi, che ha già guidato la squadra rossoblù in Lega Pro, torna a capo del progetto tecnico della Società del presidente Maurizio Puglisi, con l’obiettivo di portare avanti un proficuo lavoro.

Dopo aver raggiunto l’accordo, nella serata di oggi, il tecnico guiderà immediatamente la preparazione della squadra.

La Società dà il bentornato a Mister Galderisi, con la certezza che insieme si potranno raggiungere importanti traguardi".