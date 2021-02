Il punto sul campionato di Serie D: crollo Campobasso, l'Acireale stoppa l'FC Messina

Torna l'appuntamento con il "Punto sulla Serie D", attraverso il quale analizziamo tutti i risultati maturati nel campionato di quarta serie con un occhio di riguardo, in particolare, su quelle squadre che il prossimo anno potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Serie C.

GIRONE A

Nella giornata di ieri si sono disputati tre recuperi: la Castellanzese si è imposta per 2-0 sul Saluzzo nel match valido per la nona giornata, portandosi a -3 dal secondo posto occupato dal Bra e a -6 dalla capolista Gozzano. Per quanto riguarda la Top-5, il PDHAE ha una gara in meno rispetto alle altre formazioni.

Classifica: Gozzano 43, Bra 40, Castellanzese 37, Caronnese 34, PDHAE* 34

GIRONE B

Mercoledì non si sono disputati incontri del Girone B, visto che tutte le diciotto squadre al via hanno disputato regolarmente le prime diciassette giornate di campionato.

Classifica: Seregno 35, Casatese 33, Brusaporto 30, Crema 29, NibbionOggiono 27

GIRONE C

Il Trento è la nuova capolista del Girone C grazie al 2-1 inflitto al Montebelluna: cade l'Union Clodiense, battuta 1-0 in trasferta dalla Luparense che ottiene tre punti importanti perché la proiettano a ridosso delle prime cinque posizioni.

Classifica: Trento* 40, Manzanese* 37, Union Clodiense* 34, Belluno* 34, Mestre 33

GIRONE D

Corigliano e Gasperoni regalano i tre punti al Forlì, che torna al successo battendo in casa la Correggese (sesta in graduatoria) nell'unico recupero disputato nel pomeriggio di mercoledì.

Classifica: Aglianese* 37, Fiorenzuola* 32, Pro Livorno 32, Lentigione* 29, Prato 29

GIRONE E

Tre pareggi in altrettanti match giocati: trovano la "X" Trestina e Cannara, rispettivamente contro San Donato e Montespaccato. Finisce 1-1 anche Grassinica-Follonica Gavorrano. Rimane in testa il Trastevere, potenzialmente a +6 dal secondo posto visto che viaggia con una partita in meno.

Classifica: Trastevere* 34, Trestina 31, Cannara 30, Tiferno Lerchi 29, Montevarchi* 29

GIRONE F

Inatteso e pesantissimo crollo del Campobasso, fermato con un severo 4-0 dal Tolentino ed incappato così nella seconda sconfitta stagionale: un ko, però, che non toglie ai molisani il primato in classifica in coabitazione con il Castelnuovo Vomano. Da segnalare, inoltre, il successo ottenuto martedì dal San Nicolò Notaresco (3-0 sul Porto Sant'Elpidio) che si porta a -1 dalla vetta.

Classifica: Campobasso** 33, Castelnuovo Vomano 33, San Nicolò Notaresco* 32, Cynthialbalonga 25, Castelfidardo* 25

Vittoria in rimonta per il Monterosi sull'Afragolese (2-1, dopo lo 0-1 con cui si era concluso il primo tempo), il Latina stecca pareggiando in casa contro l'Arzachena per 0-0 ma resta comunque in vetta a pari punti con la Vis Artena. E' terminata 2-2, invece, la sfida di metà classifica tra Carbonia e Insieme Formia.

Classifica: Vis Artena** 31, Latina** 31, Monterosi**** 30, Muravera*** 27, Savoia* 27

GIRONE H

Si accorcia ulteriormente la classifica del Girone H: la vittoria del Bitonto sul Real Aversa e il pareggio del Sorrento sul campo del Brindisi portano a ben nove squadre racchiuse nel giro di appena cinque punti. Da segnalare, in questo raggruppamento, le due partite ancora da recuperare per il Casarano e le tre da giocare per Taranto, Sorrento e Molfetta.

Classifica: Casarano** 29, Lavello 28, Picerno* 28, Fidelis Andria* 28, Altamura* 27

GIRONE I

Il turno infrasettimanale sorride all'Acireale, a cui nel secondo tempo bastano tre minuti per ribaltare il risultato contro l'FC Messina (2-1) e prendersi il secondo posto in solitaria alle spalle dell'ACR Messina. Vittoria scacciacrisi, in fondo alla classifica, per il Marina di Ragusa sul Castrovillari (2-1); tira un sospiro di sollievo anche il Troina (1-2 con il Santa Maria Cilento).

Classifica: ACR Messina 33, Acireale* 29, FC Messina** 28, Gelbison* 27, Licata* 25