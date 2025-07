Ufficiale Milan, primo contratto da professionista per Pittarella. Farà parte della rosa del Milan Futuro

Dopo aver giocato in tutte le categorie giovanili del Milan, con anche sei presenze in Primavera, per il classe 2008 Pittarella arriva la firma sul primo contratto da professionista. Il giovane portiere nella prossima stagione farà parte del Milan Futuro – dove nella passata stagione è stato spesso convocato senza però mai esordire – che giocherà nel campionato di Serie D.

Questa la nota della società rossonera:

"AC Milan comunica che Matteo Pittarella ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il portiere classe 2008, da sei stagioni nel vivaio rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e alla sviluppo dei giovani talenti".