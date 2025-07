Ufficiale Dopo il Bra ecco il Piacenza, il portiere del Torino Ribero giocherà in Emilia in prestito

Dopo un'ottima stagione a difesa della porta del Bra, con cui ha conquistato la promozione in Serie C, per il portiere Emanuele Ribero, cresciuto nel vivaio del Torino, c'è una nuova esperienza in Serie D. Il calciatore, rientrato alla base, è stato infatti nuovamente ceduto in prestito secco. La nuova destinazione del classe 2006 è infatti il Piacenza che lo ha annunciato così sul proprio sito ufficiale:

"Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo, in prestito dal Torino Football Club, del portiere classe 2006 Emanuele Ribero".