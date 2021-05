Il punto sul campionato di Serie D: giocati alcuni recuperi. Vola il Monterosi

In questi giorni sono andati in scena alcuni recuperi nel campionato di Serie D. Torna, dunque, la rubrica di TuttoC.com che analizza i risultati maturati nei gironi del torneo di quarta serie: da segnalare, in particolare, il successo del Monterosi nel Girone G e quello del Casarano nel Girone H.

GIRONE A

Situazione invariata in testa alla classifica: nell'unico recupero disputato, la Folgore Caratese ha superato per 1-0 il Città di Varese portandosi in settima posizione, a meno tre dalla Caronnese.

Classifica: PDHAE 59, Castellanzese 58, Gozzano** 57, Bra 55, Caronnese 49

GIRONE B

Nessun recupero disputato.

Classifica: Seregno 57, Casatese 49, Fanfulla 49, NibbionOggiono 44, Calvina 43

Nessuna squadra di alta classifica impegnata nei recuperi infrasettimanali: il Trento si conferma in testa, seguito da Manzanese e Union Clodiense.

Classifica: Trento* 61, Manzanese* 53, Union Clodiense**** 47, Mestre 47, Caldiero Terme 46

Pareggio per 2-2 del Rimini sul campo della Correggese, i romagnoli agganciano così la Pro Livorno in quarta posizione a quota 40 punti. Importanti vittorie in ottica salvezza per Bagnolese e Mezzolara.

Classifica: Fiorenzuola 58, Aglianese 58, Lentigione* 53, Rimini** 40, Pro Livorno 40

GIRONE E

Basta un gol al Siena per avere la meglio suil Grassino ed agganciare la Pianese in quarta posizione con 40 punti: nel weekend in programma un altro recupero per i bianconeri, impegnati tra le mura amiche contro la Sangiovannese.

Classifica: Trastevere 54, Montevarchi* 51, Trestina* 43, Pianese 40, Siena** 40

GIRONE F

Il Matese perde 2-0 in casa del Pineto e spreca una ghiotta occasione di agganciare il Cynthialbalonga al terzo posto. Nell'altro recupero non sono andati oltre il pareggio Castelfidardo e Fiuggi (2-2).

Classifica: Campobasso** 54, San Nicolò Notaresco** 52, Cynthialbalonga 44, Castelnuovo Vomano* 42, Matese 41

GIRONE G

Recupero sul velluto per il Monterosi, che schianta con un netto 3-0 il Cassino e si porta momentaneamente a +13 dalla Vis Artena, che ha ancora due gare da recuperare. Vince l'Insieme Formia, condannando il Giugliano ad un ultimo posto che "profuma" sempre più di retrocessione tra i dilettanti.

Classifica: Monterosi 64, Vis Artena** 51, Latina*** 47, Savoia 45, Nocerina 45

GIRONE H

Una doppietta di Negro, con entrambi i gol segnati in pieno recupero, permette al Casarano di rimontare il Nardò e fare la voce grossa nel Girone H: scavalcati in un colpo solo Fidelis Andria e Picerno, ma il Taranto resta in testa con sei punti di vantaggio. Pareggio casalingo del Lavello contro l'Altamura, vittoria scacciacrisi del Gravina sul Real Aversa.

Classifica: Taranto* 54, Casarano* 48, Picerno* 46, Fidelis Andria 46, Lavello 45

GIRONE I

Il San Luca vince 1-0, con l'uomo in meno, in casa del Rotonda e si avvicina all'Acireale. Bene anche il Dattilo (2-0 sul Licata) in un girone comandato dall'ACR Messina.

Classifica: ACR Messina 59, Gelbison 53, FC Messina* 52, Acireale** 44, San Luca** 41