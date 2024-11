Ufficiale L'ex Bologna e Sassuolo Laribi torna in Serie D. È un nuovo giocatore dell'Anzio

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che l'Anzio "comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore italo tunisino Karim Laribi, talentuoso trequartista classe 1991, reduce dall’ultima esperienza in serie D con la maglia dell’Alcione, club con il quale ha conquistato la promozione in Lega Pro.

Con l’ingaggio di Laribi il nostro club effettua un colpo sensazionale perchè il calciatore ha un curriculum e una storia da far tremare i polsi, e questo dimostra ancora di più le ambizioni della dirigenza neroniana. Laribi non ha bisogno di presentazioni, basti pensare ai suoi trascorsi con le giovanili dell’Inter e del Fulham o alla vittoria del campionato di serie B 2012-13 con la maglia del Sassuolo. Un trionfo quest’ultimo che ha permesso al neo acquisto anziate di esordire in Serie A nella stagione successiva, quando collezionò dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia, manifestazione in cui si tolse anche lo sfizio di andare in gol.

Oltre alla prestigiosa esperienza in Serie A, Laribi vanta numerose annate ad alti livelli nella cadetteria in cui si è messo in luce in piazza storiche come Bologna, Cesena (nel 2017-18 in bianconero siglò ben sette reti in campionato), Verona, Empoli, Bari e Reggina. Infine da ricordare anche il suo esordio con la Nazionale tunisina, quando riuscì persino a far parte della lista dei preconvocati per i Mondiali in Russia del 2018 e l’avventura con la nostra Under 21.

Potete intuire da questo curriculum che parliamo di un calciatore sontuoso, per cui il nostro club è onorato di avere tra le proprie file un campione di questo calibro".