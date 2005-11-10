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Lotito-Reggina, trattativa ai dettagli: incontro decisivo nelle prossime ore

Lotito-Reggina, trattativa ai dettagli: incontro decisivo nelle prossime ore TUTTOmercatoWEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:10Serie D

La Reggina potrebbe presto aprire una nuova pagina della propria storia societaria. Secondo quanto riferito da ReggioTV, sarebbe ormai alle battute finali la trattativa che porterebbe Claudio Lotito alla guida del club amaranto, con l'ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

L'operazione sarebbe stata condotta lontano dai riflettori e avrebbe ormai raggiunto una fase molto avanzata. Un incontro previsto a Roma tra il patron della Lazio e il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per la definizione dell'accordo.

Intanto iniziano a emergere le prime indiscrezioni sul possibile nuovo assetto societario. Tra i nomi accostati alla dirigenza figura quello di Enrico Lotito, mentre per il ruolo di direttore sportivo vengono indicati Andrea Gianni e Antonello Laneri, attualmente al Siracusa.

La valutazione complessiva dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro. Restano invece da considerare gli aspetti legati alla normativa sulla multiproprietà, tema che potrebbe diventare attuale in caso di ritorno della Reggina nel calcio professionistico nei prossimi anni.

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