Ancona, innesto a centrocampo dalla Serie C: ecco Di Blasio dal Guidonia Montecelio
La Ssc Ancona comunica l’innesto del calciatore Leonardo Di Blasio.
Classe 2007, Di Blasio è centrocampista con spiccate doti offensive che arriva nella nostra società in prestito dal Guidonia Montecelio, sodalizio con cui ha recentemente siglato un contratto biennale.
Di Blasio è cresciuto nell’Accademia Calcio Roma ed considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione.
Dotato di ottima visione di gioco e notevoli qualità tecniche, Di Blasio si distingue per un controllo palla raffinato e la capacità di leggere le situazioni in mezzo al campo con lucidità.
