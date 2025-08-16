Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ancona, innesto a centrocampo dalla Serie C: ecco Di Blasio dal Guidonia Montecelio

Ancona, innesto a centrocampo dalla Serie C: ecco Di Blasio dal Guidonia Montecelio
© foto di Stefano Scarpetti
Oggi alle 15:11Serie D
di Tommaso Maschio

La Ssc Ancona comunica l’innesto del calciatore Leonardo Di Blasio.

Classe 2007, Di Blasio è centrocampista con spiccate doti offensive che arriva nella nostra società in prestito dal Guidonia Montecelio, sodalizio con cui ha recentemente siglato un contratto biennale.

Di Blasio è cresciuto nell’Accademia Calcio Roma ed considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Dotato di ottima visione di gioco e notevoli qualità tecniche, Di Blasio si distingue per un controllo palla raffinato e la capacità di leggere le situazioni in mezzo al campo con lucidità.

Ancona, innesto a centrocampo dalla Serie C: ecco Di Blasio dal Guidonia Montecelio
