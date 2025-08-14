Ufficiale Il Milan Futuro guarda alla Serie C per i rinforzi: dall'Ascoli arriva Piermarini

Smaltite le scorie della retrocessione della passata stagione, la prima dal momento della sua nascita, il Milan Futuro si appresta ad affrontare il campionato di Serie D, che lo vedrà tra i protagonisti del Girone B (CLICCA QUI per la composizione dei nove gironi della Serie D 2025-2026), ma per il calciomercato i rossoneri sono tornati a guardare in Serie C: dall'Ascoli, infatti, arriva il difensore classe 2006 Mattia Piermarini.

Di seguito, la nota ufficiale della formazione rossonera:

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Piermarini, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2006 arriva da Ascoli Calcio 1898 FC e ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Ha fatto chiaramente eco anche il comunicato della formazione marchigiana, che di seguito riportiamo a completezza di informazione:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad AC Milan le prestazioni sportive di Mattia Piermarini.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele saluta e ringrazia Mattia per la dedizione e la serietà mostrate in tutto il percorso di crescita in bianconero e gli augura i migliori successi".