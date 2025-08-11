Ufficiale
Milan Futuro, è addio con Mbarick Fall. Il senegalese ha risolto il contratto
TUTTO mercato WEB
Dopo un solo anno si è conclusa l’avventura di Mbarick Fall con la maglia del Milan Futuro. Il senegalese si era accasato nella seconda squadra rossonera a luglio 2024, ma dopo la retrocessione in D ha deciso di risolvere il proprio contratto. Di seguito il breve comunicato:
AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Mbarick Fall.
Il Club ringrazia Mbarick per la professionalità dimostrata e augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della sua carriera.
Altre notizie Serie D
Editoriale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Le più lette
4 Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Ora in radio
Primo piano
Morata finalmente al Como, Esposito in Sardegna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile