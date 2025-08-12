Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Treviso pesca in Serie B il nuovo attaccante: ecco Petrovic dalla Juve Stabia

Il Treviso pesca in Serie B il nuovo attaccante: ecco Petrovic dalla Juve StabiaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:51Serie D
di Tommaso Maschio

Il Treviso, club che milita in Serie D, ha piazzato un importante colpo per rinforzare l’attacco ingaggiando il centravanti Tomi Petrovic dalla Juve Stabia. Questa la nota della società:

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Tomi Petrovic, classe ‘99, che arriva dalla Juve Stabia in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. L’operazione gestita dal Direttore Sportivo del Club, Pierfrancesco Strano, porta dunque in biancoceleste una prima punta di spessore e con un importante bagaglio di esperienze tra Serie B e Serie C.

«L’ingaggio di Tomi chiude il nostro mercato nel migliore dei modi – sottolinea Alessandro Botter, Vicepresidente e Socio di maggioranza del Treviso FBC – Parliamo di un attaccante importante, con caratteristiche precise che cercavamo. Ma più di tutto, ciò che ci ha colpiti è stata la sua determinazione nel voler scendere dalla Serie B alla Serie D pur di sposare il progetto Treviso. Una scelta controcorrente che dimostra mentalità, fame e consapevolezza del percorso che vogliamo fare. Questo tipo di motivazione è ciò che ci serve per affrontare una stagione ambiziosa».

«Inoltre, con la firma di Petrovic confermiamo una linea societaria ben precisa, ovvero quella di iniziare a costruire il Treviso del futuro blindando i giocatori con contratti pluriannuali e anche Tomi, al verificarsi di determinate condizioni, rientra in questa strategia – sottolinea Botter – Ecco perché oggi l’80% della nostra rosa ha già in tasca un contratto biennale, segno che stiamo pensando non solo all’immediato, ma anche a dare continuità e solidità al progetto tecnico».

IL PROFILO
Nato a Tolosa (Francia), il 26enne Petrovic è un attaccante moderno, fisico e tecnico. È difatti uncentravanti di piede destro alto 1,93 metri, dotato di grande struttura fisica, ma anche di tecnica sopra la media per il ruolo e abilità sia nel gioco aereo che nelle palle inattive e nei calci piazzati essendo specialista di punizioni e rigori. Cresciuto calcisticamente in Croazia tra le giovanili del Sesvete e della prestigiosa Dinamo Zagabria, da giovanissimo ha spiccato il volo verso l’Austria dove ha esordito tra i grandi a soli 16 anni con il Deutschlandsberger SC, proseguendo poi con GAK 1902, Rapid Kapfenberg e SV Kapfenberg con cui ha militato in 2. Liga. Il suo approdo in Italia avviene invece con la Virtus Entella, prima nella formazione Under 19 e poi in Prima Squadra. Seguono le esperienze in Serie C con Rimini, Pro Vercelli, Lucchese, Lecco, Pordenone, Pontedera, SPAL e Trento per infine passare alla Juve Stabia in Serie B con mister Ignazio Abate in panchina. Nel corso della sua carriera Petrovic ha collezionato 17 presenze in Serie B (1 gol), 6 presenze in Coppa Italia (2 reti e 1 assist), 174 gare in Serie C (27 gol e 9 assist), 28 presenze in 2. Liga austriaca (1 rete e 1 assist) e 3 apparizioni al Torneo di Viareggio (1 gol).
Con l’arrivo di Petrovic il reparto offensivo biancoceleste guadagna centimetri, esperienza e soluzioni e, soprattutto, si completa ufficialmente la rosa del Treviso FBC per la stagione sportiva 2025/26 in Serie D. Il tutto in un mix di qualità, esperienza e giovani di prospettiva costruito con attenzione e ambizione.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Juve Stabia, tesserato l'attaccante Petrovic: ha firmato un contratto biennale Juve Stabia, tesserato l'attaccante Petrovic: ha firmato un contratto biennale
SPAL, preso dal Trento l'attaccante croato Tomi Petrovic SPAL, preso dal Trento l'attaccante croato Tomi Petrovic
UFFICIALE: Trento, accordo biennale con l'attaccante ex Pordenone Tomi Petrovic UFFICIALE: Trento, accordo biennale con l'attaccante ex Pordenone Tomi Petrovic
Altre notizie Serie D
Il Treviso pesca in Serie B il nuovo attaccante: ecco Petrovic dalla Juve Stabia UfficialeIl Treviso pesca in Serie B il nuovo attaccante: ecco Petrovic dalla Juve Stabia
Milan Futuro, è addio con Mbarick Fall. Il senegalese ha risolto il contratto UfficialeMilan Futuro, è addio con Mbarick Fall. Il senegalese ha risolto il contratto
Il Pavia sogna Balotelli. Il fratello: "L'opzione calcio dilettantistico non è ancora... Il Pavia sogna Balotelli. Il fratello: "L'opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile"
Savoia, torna l'ex Napoli Borrelli. Ha esordito fra i pro UfficialeSavoia, torna l'ex Napoli Borrelli. Ha esordito fra i pro
Il Pavia non si accontenta delle stelle, vuole la luna: si tenta la strada che porta... TMWIl Pavia non si accontenta delle stelle, vuole la luna: si tenta la strada che porta a Balotelli
Cjarlins Muzane, Zanutta: "In tante dicono che vogliono vincere. Io voglio fare...... Cjarlins Muzane, Zanutta: "In tante dicono che vogliono vincere. Io voglio fare... 102 punti!"
Milan Futuro, in arrivo un talento dallo Schalke04: vicino il 2006 Karaca Milan Futuro, in arrivo un talento dallo Schalke04: vicino il 2006 Karaca
Dalla riduzione del numero di squadre all'ufficialità dei gironi: la settimana della... Dalla riduzione del numero di squadre all'ufficialità dei gironi: la settimana della Serie D
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta su Muniz, trattativa bollente. La Dea è pronta a salire a 45 milioni di euro
Immagine top news n.1 Milan, ecco De Winter: il difensore è arrivato a Milano per le visite mediche: le immagini
Immagine top news n.2 Morata al Como, attesa per i comunicati del club. Il giocatore è già in città
Immagine top news n.3 Forte interesse del Liverpool per Leoni: contatti avviati con il Parma, la situazione
Immagine top news n.4 Ecco il colpo Morata per il Como! Trasferimento dal Milan a titolo temporaneo
Immagine top news n.5 De Winter al Milan, ci siamo: arriva oggi in città. I dettagli dell'affare con il Genoa
Immagine top news n.6 Il Torino punta Asllani: idea granata per completare il centrocampo. I dettagli
Immagine top news n.7 Morata attacca il Galatasaray: "Ho rinunciato allo stipendio già guadagnato. È inaccettabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
Immagine news podcast n.2 Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A
Immagine news podcast n.3 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.4 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pizzi: ”Inter, serve un rinforzo in difesa. Chivu? Conosce l’ambiente”
Immagine news Serie C n.2 Grillo: "Triestina in campo? La vera gara gli alabardati la giocheranno fuori"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: ”Fiorentina, Pioli alza l’asticella: può sognare la Champions”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Muric sta completando le visite mediche con il suo nuovo club
Immagine news Serie A n.2 Nicolussi Caviglia torna nel mirino di Bologna e Fiorentina: riallacciati i contatti col Venezia
Immagine news Serie A n.3 Cagliari ancora senza Luperto e Pavoletti. Oggi incontro fra la squadra e l'AIA
Immagine news Serie A n.4 Suslov nel mirino della Roma? Il centrocampista dell'Hellas aveva risposto così a fine luglio
Immagine news Serie A n.5 Milan, Athekame si avvicina. Raggiunti i 10 milioni chiesti dallo Young Boys, si tratta ancora
Immagine news Serie A n.6 Milan, Terracciano: "La famiglia mi ha detto di buttarmi. Maignan? Ero curioso di conoscerlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Gardini: "Rapporto col City è motivo di crescita. Tutti uniti per un obiettivo comune"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, ecco il comunicato su Frabotta: ha firmato un annuale con opzione
Immagine news Serie B n.3 Avellino, rifinitura fatale per Favilli e Palmiero: il report medico sui due calciatori biancoverdi
Immagine news Serie B n.4 Pescara, piace Daniliuc per la difesa. L'austriaco è in uscita dalla Salernitana
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Arrigoni: "Sono partito da qui in Serie A. E ora corono quello che è stato il mio sogno"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Bigon: "Solidità del club e ambizioni fondamentali per la scelta di Inzaghi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, il giovane Ciurleo scende in Serie D: giocherà nella Scafatese
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco il terzino Staver dal Pescara: firmerà un biennale con opzione
Immagine news Serie C n.3 Novara, nuovo innesto per l’attacco: dal Cesena arriva Perini in prestito
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, è addio con Grammatica: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.5 Latina, nuovo innesto in difesa: arriva Dutu. Ha firmato per due stagioni
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Maggiore in uscita. C'è un sondaggio del Palermo per il centrocampista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, la 2ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Tironi rinnova e passa al Bologna. Dove vanno Martiskova e Cavallin dalla Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, ecco Lehmann. Verdun e Keci in coro: "Porta talento e anche personalità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli fra le 30 per il Pallone d'Oro: "Non me lo aspettavo, andrò a Parigi e me la godro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lehmann: "Darò il massimo, perché il Como Women vuol costruire qualcosa di duraturo"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus Women saluta Lehmann. Che passa al Como Women: firma un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?