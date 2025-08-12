Ufficiale Il Treviso pesca in Serie B il nuovo attaccante: ecco Petrovic dalla Juve Stabia

Il Treviso, club che milita in Serie D, ha piazzato un importante colpo per rinforzare l’attacco ingaggiando il centravanti Tomi Petrovic dalla Juve Stabia. Questa la nota della società:

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Tomi Petrovic, classe ‘99, che arriva dalla Juve Stabia in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. L’operazione gestita dal Direttore Sportivo del Club, Pierfrancesco Strano, porta dunque in biancoceleste una prima punta di spessore e con un importante bagaglio di esperienze tra Serie B e Serie C.

«L’ingaggio di Tomi chiude il nostro mercato nel migliore dei modi – sottolinea Alessandro Botter, Vicepresidente e Socio di maggioranza del Treviso FBC – Parliamo di un attaccante importante, con caratteristiche precise che cercavamo. Ma più di tutto, ciò che ci ha colpiti è stata la sua determinazione nel voler scendere dalla Serie B alla Serie D pur di sposare il progetto Treviso. Una scelta controcorrente che dimostra mentalità, fame e consapevolezza del percorso che vogliamo fare. Questo tipo di motivazione è ciò che ci serve per affrontare una stagione ambiziosa».

«Inoltre, con la firma di Petrovic confermiamo una linea societaria ben precisa, ovvero quella di iniziare a costruire il Treviso del futuro blindando i giocatori con contratti pluriannuali e anche Tomi, al verificarsi di determinate condizioni, rientra in questa strategia – sottolinea Botter – Ecco perché oggi l’80% della nostra rosa ha già in tasca un contratto biennale, segno che stiamo pensando non solo all’immediato, ma anche a dare continuità e solidità al progetto tecnico».

IL PROFILO

Nato a Tolosa (Francia), il 26enne Petrovic è un attaccante moderno, fisico e tecnico. È difatti uncentravanti di piede destro alto 1,93 metri, dotato di grande struttura fisica, ma anche di tecnica sopra la media per il ruolo e abilità sia nel gioco aereo che nelle palle inattive e nei calci piazzati essendo specialista di punizioni e rigori. Cresciuto calcisticamente in Croazia tra le giovanili del Sesvete e della prestigiosa Dinamo Zagabria, da giovanissimo ha spiccato il volo verso l’Austria dove ha esordito tra i grandi a soli 16 anni con il Deutschlandsberger SC, proseguendo poi con GAK 1902, Rapid Kapfenberg e SV Kapfenberg con cui ha militato in 2. Liga. Il suo approdo in Italia avviene invece con la Virtus Entella, prima nella formazione Under 19 e poi in Prima Squadra. Seguono le esperienze in Serie C con Rimini, Pro Vercelli, Lucchese, Lecco, Pordenone, Pontedera, SPAL e Trento per infine passare alla Juve Stabia in Serie B con mister Ignazio Abate in panchina. Nel corso della sua carriera Petrovic ha collezionato 17 presenze in Serie B (1 gol), 6 presenze in Coppa Italia (2 reti e 1 assist), 174 gare in Serie C (27 gol e 9 assist), 28 presenze in 2. Liga austriaca (1 rete e 1 assist) e 3 apparizioni al Torneo di Viareggio (1 gol).

Con l’arrivo di Petrovic il reparto offensivo biancoceleste guadagna centimetri, esperienza e soluzioni e, soprattutto, si completa ufficialmente la rosa del Treviso FBC per la stagione sportiva 2025/26 in Serie D. Il tutto in un mix di qualità, esperienza e giovani di prospettiva costruito con attenzione e ambizione.