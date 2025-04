Ufficiale Rivoluzione nel Figline di Sarri, a rischio Eccellenza. Via mister Brachi e il Ds Agatensi

La classifica parla al momento di quindicesimo posto nel Girone E di Serie D, che vale di conseguenza i playout per evitare lo spettro Eccellenza, e in casa Figline ecco la rivoluzione: nel club di Nicolé Sarri, infatti, sono stati esonerati sia mister Marco Brachi che il Direttore Sportivo Andrea Agatensi, di cui al momento non si conoscono ancora i sostituti. Il tutto con la sfida al Poggibonsi ormai imminente.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

"L'ASD FIGLINE 1965 comunica di aver sollevato dall'incarico il Direttore Sportivo Andrea Agatensi e l'allenatore della prima squadra Marco Brachi.

La società ringrazia il diesse e il mister per l'impegno e la professionalità dimostrate durante tutto il periodo dell'incarico e augura loro il meglio per i prossimi traguardi sportivi.

Nelle prossime ore verranno comunicati i nuovi nomi per l'organigramma gialloblù".

Di seguito, a completezza di informazione, la classifica del prima citato raggruppamento, che ha già visto il Livorno promosso in Serie C:

Livorno 68, Fulgens Foligno 54, Seravezza Pozzi 53, Ghiviborgo 51, Grosseto 48, Siena 48, Orvietana 46, Ostia Mare 43, Follonica Gavorrano 39, Poggibonsi 39, San Donato Tavarnelle 38, Aquila Montevarchi 38, Sangiovannese 35, Terranuova Traiana 35, Figline 34, Flaminia 34, Sporting Trestina 34, Fezzanese 22