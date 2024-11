Ufficiale Il Figline di Sarri jr cambia tecnico. Brachi torna in gialloblù e rimpiazza Tronconi

vedi letture

Nella giornata di ieri, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Figline ha comunicato "di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Stefano Tronconi". E nella giornata di oggi, il club toscano, attualmente al tredicesimo posto nella classifica del Girone E di Serie D, si è detta lieta "di annunciare Marco Brachi come nuovo allenatore della prima squadra. Tutto il direttivo dà il benvenuto a mister Brachi, augurandogli buon lavoro. Il tecnico guiderà oggi il primo allenamento con il gruppo".

Ha poi fatto seguito la conferenza stampa del neo tecnico: "Sono felice di tornare (dopo le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, ndr). L’ho detto anche altre volte che ero andato via da Figline un po’ con il magone per non aver portato a termine quello che mi ero messo in testa. Torno con ancora più voglia e in una categoria più prestigiosa che avevo lasciato, non vedo l’ora di cominciare

Da quando sono iniziati i campionati il Figline in questi primi tre mesi l’ho visto all’opera due, tre volte e ho sempre visto una squadra tosta, vogliosa di dimostrare in campo le cose che probabilmente avevano preparato. Credo che non ci siano da fare grandissime alchimie, c’è da portare probabilmente l’entusiasmo che mi porto dietro da sempre nel calcio, facendolo meglio rispetto all’altra volta e con l’impegno di lavorare e stare sul pezzo tutti i giorni.

e volte che in questi anni sono tornato al ‘Del Buffa’, fuori dal campo o da avversario, ho sentito un calore che mi ha entusiasmato. Se mi hanno contagiato così da esterno, ora che sono tornato non posso che dare ancora di più rispetto a quello che sono abituato a fare”.