Siena, Grammatica: "Tra oggi e domani il nome del mister. Torna Gilardino? È un'ipotesi"

Il direttore sportivo del Siena Andrea Grammatica ha parlato in conferenza stampa facendo il punto su allenatore, mercato e squadra: “Quella dell’allenatore è una scelta delicata che condividerò con la società. Mi prendo qualche ora perché devo guardare negli occhi le persone e fra stasera e domani il quadro sarà delineato. Domani potrebbe essere la giornata decisiva. Gilardino? Il suo ritorno può essere un’ipotesi. Sul mercato non abbiamo opportunità fantastiche per migliorare la squadra, ma qualcosa faremo. I giocatori forti in D non te li danno, ma si può prendere qualche giocatore in uscita dalla Serie C tipo Momentè che ha firmato con la Pistoiese. Mi ero mosso in anticipo, ma tutti i giocatori non stanno ad aspettare il Siena. - conclude Grammatica come riporta Sienaclubfedelissimi.it - L’ultimo dei problemi della squadra è la coesione e la voglia di fare questo lavoro. Ha subito tanto in termini di decisioni sul terreno di gioco, perché non scordiamoci il primo gol subito a Sinalunga e altri 6-7 episodi di un certo tipo. La squadra ha dei limiti, poteva essere corretta prima però resta il rammarico per vederla sottoposta a determinate situazioni (come la contestazione NdR)”.