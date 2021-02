tmw Siena, tra il ritorno di Gilardino e un pokerissimo di nomi: è caccia al nuovo mister

vedi letture

Dopo l'esonero di Marian Pahars, il Siena è alla ricerca del nuovo allenatore, che non può non prescindere da un ritorno di fiamma: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non è escluso il ritorno di Alberto Gilardino, anche se il club sta valutando altri nomi.

In lizza ci sono anche Riccardo Maspero, Giuseppe Pancaro, Francesco Baldini, Fabrizio Tazzioli e Alberto Colombo: un pokerissimo di profili che vanno ad aggiungersi all'ex campione del mondo, sulla panchina senese fino all'11 gennaio.

Entro stasera, comunque, i nodi dovrebbero esser sciolti.