ufficiale Aglianese, colpo Simonetti in mezzo al campo. Lo scorso anno era a Renate

vedi letture

L’Aglianese calcio 1923 è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Simonetti, centrocampista centrale classe ‘96. Può vantare di 186 presenze, 18 reti e 5 assist nei professionisti. Nel 2020 era a Pistoia e disputò un gran campionato.

Con questa nota il club toscano ha annunciato l'arrivo di un nuovo innesto in mezzo al campo. Simonetti è reduce da un’avventura al Renate in Serie C in cui ha collezionato 25 presenze con un gol e un assist, mentre in Serie D ha disputato 13 presenze, con un gol, con la maglia del Parma.