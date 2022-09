ufficiale Sant'Angelo, in panchina torna Gatti. Interrotto il rapporto con il Ds Colombo

Grosse novità in casa Sant'Angelo, formazione neo promossa in D. Dopo l'esonero di mister Alessio Pala e della sua vice Elena Rodolfi, il club ha optato anche per l'interruzione del rapporto con il Ds Jacopo Colombo, lo scorso anno alla Pro Sesto in Serie C.

In panchina è stato richiamato mister Roberto Gatti (autore della promozione ma poi volato in Svizzera, prima di interrompere il rapporto con il club elvetico), che si avvarrà di Matteo Napolitano (vice allenatore), Giorgio Clerici (preparatore atletico), Diego Trabattoni (allenatore dei portieri) e Michele Abramo (fisioterapista).