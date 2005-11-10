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Giugliano, arriva un altro rinnovo: contratto fino al 2027 per Minei
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Terzo rinnovo in poche ore per il Giugliano, che dopo gli accordi con Pedro Justiniano e Giovanni Vaglica ufficializza anche il prolungamento di Alessio Minei.
Il centrocampista classe 2006 ha firmato il rinnovo che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà della società di puntare con continuità sui giovani talenti già inseriti nel progetto tecnico.
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