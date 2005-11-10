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Folgore Caratese, arrivano i rinnovi di tre elementi chiave della rosa

Folgore Caratese, arrivano i rinnovi di tre elementi chiave della rosaTUTTOmercatoWEB
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 17:04Serie C

La Folgore Caratese ha ufficializzato il rinnovo di contratto di tre elementi chiave della rosa dopo la stagione appena conclusa, confermando così continuità tecnica e fiducia nel gruppo.

Niccolò Samotti, difensore centrale, ha prolungato fino al 2028 dopo una stagione da 32 presenze e 3 gol, consolidandosi come punto fermo della retroguardia.

Filippo Campani resterà invece fino al 2027: per lui 32 presenze, 5 reti e 2 assist, numeri che lo hanno reso uno dei protagonisti del centrocampo biancazzurro.

Anche il portiere Daniel Salvalaggio ha rinnovato fino al 2027. Ha chiuso l’annata con 34 presenze e 15 clean sheet, confermandosi affidabile e costante tra i pali.

Nel complesso, si tratta di tre rinnovi che rafforzano la struttura della squadra e indicano la volontà del club di proseguire su un progetto già avviato e stabile.

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