Folgore Caratese, arrivano i rinnovi di tre elementi chiave della rosa
La Folgore Caratese ha ufficializzato il rinnovo di contratto di tre elementi chiave della rosa dopo la stagione appena conclusa, confermando così continuità tecnica e fiducia nel gruppo.
Niccolò Samotti, difensore centrale, ha prolungato fino al 2028 dopo una stagione da 32 presenze e 3 gol, consolidandosi come punto fermo della retroguardia.
Filippo Campani resterà invece fino al 2027: per lui 32 presenze, 5 reti e 2 assist, numeri che lo hanno reso uno dei protagonisti del centrocampo biancazzurro.
Anche il portiere Daniel Salvalaggio ha rinnovato fino al 2027. Ha chiuso l’annata con 34 presenze e 15 clean sheet, confermandosi affidabile e costante tra i pali.
Nel complesso, si tratta di tre rinnovi che rafforzano la struttura della squadra e indicano la volontà del club di proseguire su un progetto già avviato e stabile.