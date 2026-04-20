...con Giuseppe Ursino

"La stagione altalenante del Napoli? Può succedere. Ha avuto tanti infortuni e per questo ha un grande campionato. Quando ti vengono a mancare elementi importanti è normale fare fatica. Poi davanti c’era una squadra fortissima come l’Inter”. Così a TuttoMercatoWeb.com Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone.

Si aspetta l'addio di Conte? Magari in direzione Nazionale....

“Ogni anno il Napoli lotta per il vertice. Conte è un allenatore bravo e come tale è cercato sempre da tutti. È già stato in Nazionale. Ma la FIGC prima deve fare il presidente”.

I giovani della B da cui si può ripartire?

“Ho visto tante volte Liberali del Catanzaro. È un calciatore molto interessante, come Cacciamani: giocherà in Serie A”.

Lei conosce bene Gasperini, che idea s'è fatto della querelle con Ranieri?

“Ranieri ha fatto quelle dichiarazioni al momento sbagliato. La squadra era in lotta per il quarto posto e non puoi fare certe dichiarazioni. Gasperini lo conosco, è una persona perbene. Un uomo sincero. A modo. È stato un episodio evitabile”.

Come finirà?

“Credo che si ricomporrà tutto. Sia Ranieri che Gasperini sono persone intelligenti. Faranno il bene della Roma”.

Serie B: chi andrà in A?

“Sicuramente il Venezia. Poi sarà una bella lotta tra Frosinone e Monza, due squadre diverse. I ciociari fanno del gioco e dell’identità la propria forza. Mentre il Monza ha grandi individualità”.