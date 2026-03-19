...con Pietro Lo Monaco

"A meno di grandi terremoti la classifica finale vedrà l'Inter vincere il campionato. Il Napoli potrebbe superare il Milan, mentre per la quarta posizione è una bella bagarre". Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, ex direttore tra le altre di Catania, Genoa e Palermo.

Quali gli errori di Milan e Napoli nella corsa Scudetto'?

"Il Milan non ha l'organico per competere con l'Inter, ha fatto un campionato al di sopra delle sue possibilità. Mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, poi ha ciccato la campagna estiva. Puoi sbagliare un giocatore, ma tre-quattro no. Ha sbagliato Lucca, Lang e Beukema: tutti calciatori che non hanno dato l'apporto che ci si aspettava".

Lucca ha deluso le aspettative?

"Assolutamente sì. È un calciatore che non ha i requisiti che in genere chiede Conte alle sue punte centrali. Aspetta il cross per far valere la sua prestanza fisica, poi come partecipazione al gioco non è certo un fenomeno. Ha bisogno del reparto d'attacco per incidere".

Lotta salvezza: la Fiorentina contro la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante.

"La Fiorentina è stata contraddistinta da una mancanza caratteriale. Non sono mai riusciti ad essere squadra. Come valori è superiore a tutte le contendenti alla retrocessione. Se manterranno i nervi saldi, i viola ce la faranno".

La Cremonese ha esonerato Nicola per Giampaolo...

"Due mesi fa chi avrebbe pensato che la Cremonese fosse in quella posizione? Contro la Fiorentina m'è sembrata una squadra rassegnata. Questa è la Serie A: ad un certo punto, gli ultimi mesi di fine campionato, ti tirano dentro la lotta per non retrocedere. Per Giampaolo la Cremonese è una carta: se salva la squadra, rientra nel giro. Fa bene a giocarsela al massimo".

Serie B: il Cesena s'è affidato a Cole.

"Domanda: dove ha allenato? Mi sembra un'americanata. Questi investitori che sono entrati di prepotenza nel calcio brillano per investimenti fatti ma anche per mancanza di conoscenza".

Due frenate per il Palermo, il Pescara torna a sperare. Che B è fin adesso?

"Da sempre la Serie B è un campionato che per la vittoria e per la salvezza dove marzo è il mese decisivo. Il Pescara sta dando segnali di ripresa, il Bari è tornato in pista. Mentre in alto, da Palermo-Juve Stabia ci si aspettava che il Palermo potesse riprendere il cammino verso la promozione diretta. Ma c'è un posto che passa attraverso i playoff, ma la speranza è l'ultima a morire. Anche se i playoff sono sempre un terno al lotto".