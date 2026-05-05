TMW Lo Monaco: "Il Catania si interroghi. Spendere tanto e non vincere, impone riflessioni"

Ancora parecchi giorni di riposo per il Catania, che - data la seconda posizione in classifica nel Girone C di Serie C al termine della regular season - tornerà in campo domenica 17 maggio per il secondo turno della fase nazionale dei playoff. Tre settimane di stop per gli etnei, quindi, ma l'obbligo di rendere al meglio possibile nel post season rimane.

E sulla situazione dei rossazzurri, nel corso del Gran Galà del calcio Adicosp, ha così parlato lo storico ex Pietro Lo Monaco: "Il Catania è una realtà che, per ambiente, investimenti e storia, non ha nulla a che fare con la Serie C. Mi auguro con tutto il cuore che la squadra abbia la forza di centrare la promozione in Serie B attraverso i playoff, perché la terza serie sta stretta a tutta la città e al mondo rossazzurro. È altrettanto chiaro, però, che quando spendi cifre importanti per uno, due o tre anni senza riuscire a vincere, devi necessariamente importi delle riflessioni. Solo attraverso un’analisi onesta dei motivi per cui i risultati non arrivano si possono trovare le soluzioni giuste. Sarebbe davvero ora che il Catania facesse il salto di categoria, perché la piazza merita palcoscenici ben più prestigiosi".

Vedremo se questo, quindi, sarà l'anno buono per il ritorno dei siciliani in Serie B. Categoria che manca dalla stagione 2015-2016