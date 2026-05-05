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Ieri la settima edizione Gran Galà Adicosp: premi, emozioni e protagonisti del calcio italiano

Ieri la settima edizione Gran Galà Adicosp: premi, emozioni e protagonisti del calcio italiano TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:40Altre Notizie
Claudia Marrone

Come si legge in una nota ufficiale di Adicosp, nella serata di ieri si "è svolta con grande partecipazione e prestigio la settima edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, andata in scena nella suggestiva cornice dello Sheraton Parco De’ Medici Roma Hotel.

L’evento, promosso da ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama calcistico italiano, capace di celebrare i protagonisti del settore e di valorizzare i principi di professionalità, competenza e responsabilità che contraddistinguono il mondo del calcio.

Nel corso della serata sono stati assegnati tre importanti riconoscimenti: il Premio ADICOSP Franco Janich, dedicato alle eccellenze dirigenziali; il Premio ADICOSP Daniel Guerini, rivolto ai giovani talenti del calcio italiano; e il Premio Speciale ADICOSP, destinato a personalità che si sono distinte per il loro contributo al sistema sportivo.

Tra i protagonisti del Premio Franco Janich spicca Pietro Lo Monaco, insignito del Premio alla Carriera. Riconoscimenti anche per Carlo Alberto Ludi (Miglior Direttore Sportivo di Serie A), Francesco Palmieri (Miglior Direttore Sportivo di Serie B), Massimiliano Mirabelli (Miglior Direttore Sportivo di Serie C) e Antonio Obbiettivo (Miglior Direttore Sportivo Dilettanti). Premiati inoltre Matteo Stagno come Miglior Segretario Professionista e Matteo Canale come Miglior Segretario Dilettanti.

Il Premio Speciale ADICOSP ha visto tra i premiati Stefano Castiglia (Miglior Dirigente Federale), Stefano Antonelli (Miglior Agente), Daniele Doveri (Miglior Arbitro) e Francesco Repice per la Stampa Sportiva. Riconoscimenti anche per Enrico Lubrano (Sport e Diritto) e Massimo Proietto per il libro “Chi vive d’amore. Il Cannoniere” nella categoria Sport e Cultura. Premiato inoltre Saverio Sticchi Damiani per l’impegno nell’ambito del Calcio e della Sostenibilità, mentre Luca Mazzitelli ha ricevuto il Premio per il Miglior Gol della stagione in Como 1907 - SS Lazio del 31/10/2024 e Tullio Gritti quello per il miglior gol “vintage” in Brescia Calcio - AC Milan del 15 Marzo 1987.

Ampio spazio ai giovani con il Premio ADICOSP Daniel Guerini, che ha visto premiati Cher Ndour (Miglior Giovane Serie A), Fabiano Pacia (Miglior Under 19), Christian Comotto (Miglior Under 17), Massimo Tarantino (Miglior Responsabile Settore Giovanile) e Massimiliano Favo (Miglior Allenatore Giovanile).
Il Gran Galà del Calcio ADICOSP si conferma così un evento capace di unire celebrazione sportiva e valori sociali, contribuendo a rafforzare il ruolo del calcio come strumento di crescita, inclusione e sviluppo, con uno sguardo sempre attento alle nuove generazioni".

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