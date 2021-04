...con Robert Acquafresca

“La ripresa è sempre un’incognita, con il Covid ancora di più. Inter e Bologna hanno due allenatori bravissimi a tenere le squadre sul pezzo. I nerazzurri però dovrebbero essere in grado di portare a casa la partita”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante di - tra le altre - Inter e Bologna, Robert Acquafresca.

Per lo Scudetto la strada, per l’Inter, sembra tracciata.

“Mancano tante partite, non lo darei per scontato”.

Chi può insidiare l’Inter?

“Beh, comunque il Milan va. Poi uno scivolone può capitare a tutti. In ogni caso mi auguravo che si ponesse fine all’egemonia della Juventus. Per quanto riguarda l’Inter, la società dovrà essere contenta se riuscirà a portare a casa un trofeo. L’anno prossimo dovrà essere in grado di di fare un altro step anche in campo europeo”.

Lukaku-Lautaro?

“La coppia migliore della Serie A. Poi ci sono squadre che hanno fatto tanti gol come l’Atalanta di Gasperini”.

Ibra al Milan corre verso il rinnovo.

“È un sempreverde. Bello vederlo ancora così, ha la forza mentale di voler dimostrare di essere ancora il migliore. Deve essere da esempio per tanti giovani e anche per chi è in età avanzata”.

Il suo Cagliari fatica...

“Una stagione nata male. Gli episodi hanno fatto fatica a girare a favore del Cagliari. È una squadra da Europa League”.

Lotta per la salvezza anche il Toro.

“L’esperienza dei giocatori con età avanzata e blasone farà la differenza. Anche il Torino è in lotta per la salvezza, sembra essere un testa a testa tra loro due. Il rischio è concreto, lo dice la classifica. Però il Cagliari ha le qualità tecniche e mentali per uscirne”.